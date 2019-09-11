سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحماس

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 15 شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة. أخبار ذات صلة وبحسب مراسلنا فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.

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