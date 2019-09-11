دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تعرف على أوجه الإختلاف والتشابه بين هاتفي iPhone 11 و iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.

كان هاتف iPhone XR الأعلى مبيعاً بين إصدارات ابل العام الماضي، وفي فعاليات مؤتمر ابل الذي عقد مؤخراً كشفت عملاق التكنولوجيا عن الإصدار الجديد iPhone 11 الذي يأتي بمجموعة من المميزات الجديدة مع بعض المواصفات التي تتوافق مع الإصدار السابق iPhone XR.

قدمت ابل هاتف iPhone XR العام الماضي بشاشة LCD مع كاميرة خلفية واحدة بعكس كلاً من هاتفي iPhone XS وأيضاً XS Max حيث جاءت هذه الإصدارات بشاشة OLED مع إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، بينما جاء هاتف iPhone XR بتكلفة أقل مع سعر 749 دولار ونفس مواصفات الإصدارات الأعلى عدا الشاشة والكاميرة الخلفية.

وقد انطلق هاتف iPhone 11 بسعر يبدأ من 699 دولار للنموذج الرئيسي، على أن يصل إلى منافذ البيع ومتاجر ابل في 20 من سبتمبر، لذا قد يؤثر وصول الإصدار الجديد على مبيعات الإصدار السابق بالتأكيد.

أيضاً جاء هاتف iPhone 11 Pro بسعر 999 دولار، بينما يأتي هاتف iPhone11 Pro Max بسعر 1099 دولار، لذا يتميز هاتف iPhone 11 بمستوى تسعير ومواصفات أقرب إلى إصدار العام الماضي iPhone XR، كما يأتي إصدار هذا العام أيضاً بحجم 6.1 إنش في الشاشة.

ويدعم هاتف iPhone 11 هذا العام رقاقة معالج A13 Bionic الجديدة من ابل، كما يضم الهاتف اثنان من الكاميرات الخلفية على عكس هاتف iPhone XR الذي ضم كاميرة خلفية واحدة.

المواصفات الجديدة في هاتف iPhone 11

تقدم ابل النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 11 بترقية عن النموذج الرئيسي في هاتف iPhone XR، بينما لا يأتي إصدار هذا العام بتغيير جذري في التصميم، حيث ترتكز المواصفات الجديدة في تكونيات هاتف iPhone 11 بشكل خاص.

التصميم:

يتميز هاتف iPhone 11 بتصميم معدني من الألومينوم مع طبقة زجاجية، حيث تؤكد ابل على أن الطبقة الزجاجية تأتي بتصميم أقوى، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بارزة بتصميم مربع 3D لدعم الهاتف بشكل نهائي أنيق.

أيضاً يتوفر هاتف iPhone 11 بعدد 6 من الإختيارات في الألوان هم البنفسجي، الأبيض، الأسود، الأصفر، الأخضر إلى جانب اللون الأحمر، حيث تستبدل ابل هذا العام كلاً من ألوان البرتقالي والأزرق لهاتف iPhone XR، بكلاً من ألوان الأخضر والبرتقالي.

المعالج:

يضم هاتف iPhone 11 رقاقة معالج ابل الجديدة A13 Bionic، بينما جاء إصدار العام الماضي برقاقة معالج A12 Bionic التي قدمت أفضل آداء في الهواتف الذكية في العام الماضي، ومن ثم جاء معالج Snapdragon 855 ليقدم آداء منافس في هواتف الأندوريد.

وتقدم رقاقة ابل الجديدة A13 Bionic أسرع آداء هذا العام في هواتف iPhone 11، وهو ما أكدت عليه شركة ابل في مؤتمرها الذي عقد بالأمس، كما أكدت أيضاً على أن وحدة المعالجة تتميز بأفضل كرت شاشة لتجربة ألعاب مميزة.

وتأتي تقنية الذكاء الإصطناعي في رقاقة A13 Bionic بقدرة على معالجة 1 تريليون عملية في الثانية في هواتف iPhone 11، كما يدعم تصميم وحدة المعالجة إستهلاك أقل للطاقة أيضاً.

الكاميرة:

يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرة خلفية مزدوجة في تصميم مربع في الجهة الخلفية، بينما جاء هاتف XR بكاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل.

ويتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية لهاتف iPhone 11 بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات ƒ/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع 5 طبقات من العدسات بزوايا عرض واسعة بفتحة عدسات ƒ/2.4 وقدرة على التكبير البصري حتى مرتين.

كما تأتي الكاميرة في الإصدار الجديد بميزة دعم الجيل الجديد من تقنية HDR، الذي يعمل على معالجة الصور في عدة مستويات، ومن ثم دمج الإطارات لإنتاج صور بأعلى جودة وأدق تفاصيل، أيضاً هناك ميزة high-key mono lightning في الهاتف التي تعمل على دعم تصوير Portrait، مع أعلى تباين في صور واضحة بلوني الأبيض والأسود.

أيضاً من بين المميزات الجديدة في الكاميرة في النمط الليلي، حيث يدعم هذا النمط تعرض مختلف في الصور لإلتقاط صور أوضح في الإضاءة المنخفضة.

وفي تسجيل الفيديو ينطلق هاتف iPhone 11 بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وهي نفس الميزة التي قدمت في iPhone XR، إلا أن الإصدار الجديد يدعم أيضاً تسجيل فيديو 4K بالكاميرة الأمامية.

أيضاً تدعم ابل إصدار هذا العام بآداء أسرع في تسجيل الفيديو، حيث يمكن للمستخدم الإنتقال من إلتقاط الصور الثابتة إلى تسجيل الفيديو بميزة QuickTake الجديدة التي تدعم الضغط المطول على مصراع الكاميرة للإنتقال إلى تسجيل الفيديو.

وتأتي الكاميرة الأمامية في هاتف iPhone 11 بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما جاء هاتف XR بكاميرة 7 ميجا بيكسل، كما أكدت ابل على أن كاميرة السيلفي ستتيح للمستخدم ضم أكبر عدد من الأشخاص في لقطة واحدة مع نمط landscape.

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الصوتيات:

يضم هاتف iPhone 11 تقنية صوتية جديدة من ابل تدعم إنتاج صوت مسرحي بأعلى جودة ووضوح عند الإستماع إلى الموسيقى أو تشغيل محتوى الفيديو، كما يضم الهاتف أيضاً تقنية Dolby Atmos في الصوتيات.

كاميرة Face ID:

تأتي كاميرة Face ID في هاتف iPhone 11 بآداء أسرع بنسبة 30% عن الإصدار السابق، كما تأتي الكاميرة في هاتف iPhone 11 بتحسينات في دعم المسافات والأبعاد المختلفة، ودعم زوايا أكبر للتسجيل وفتح الهاتف من مسافات وزوايا مختلفة.

مقاومة الماء وكفاءة التصميم:

يدعم هاتف iPhone 11 هذا العام معايير IP68 في مقاومة الماء والأتربة، حيث يقاوم الماء عند عمق 2 متر حتى 30 دقيقة، كما يأتي بتصميم يدعم حماية الهاتف عند التعرض للسوائل عن طريق الخطأ، بينما جاء هاتف iPhone XR بمعايير IP67 فقط.

عمر البطارية:

تميز هاتف iPhone XR العام الماضي بأفضل عمر للبطارية بين إصدارات ابل، حيث حقق الهاتف في الإختبارات عمر الشحن يصل إلى 11.5 ساعة، إلا أن ابل تؤكد على أن هاتف iPhone 11 يأتي بعمر شحن أطول من الإصدار السابق، وهو ما تدعمه بالتأكيد رقاقة معالج A13 Bionic الجديدة في الهاتف.

السعر:

يبدأ سعر هاتف iPhone 11 في النموذج الرئيسي من 699 دولار، وهو مستوى تسعير أقل بقيمة 50 دولار من هاتف iPhone XR الذي جاء بسعر 749 دولار، لذا يبدو أن ابل تستعد لجذب قطاع كبيرة من المستخدمين لهذا الإصدار أيضاً هذا العام.

أوجه التشابه بين هاتفي iPhone 11 و iPhone XR

يتوافق تصميم هاتف iPhone 11 الجديد مع الإصدار السابق XR بشكل كبير في الجهة الأمامية، كما يتوافق كلا الإصدارين في بعض المواصفات الأخرى ومن بينها:

الشاشة وحجم الهاتف:

يأتي هاتف iPhone 11 بحجم 6.1 إنش في الشاشة، وهو نفس الحجم المميز لإصدار العام الماضي iPhone XR، كما يتميز هاتف iPhone 11 أيضاً بشاشة LCD بتنقية Liquid Retina وهي نفس الشاشة المستخدمة في تصميم XR.

الشحن:

لا يختلف الحال في تقنية الشحن مع هاتف iPhone 11 الجديد عن الإصدار السابق iPhone XR حيث ينطلق الهاتف بكابل Lightning في محتوى الصندوق، بينما يأتي التغيير مع هاتف iPhone 11 Pro الذي يضم تقنية الشحن السريع في محتوى الصندوق، لذا سيحتاج المستخدم إلى شراء إكسسورات بشكل منفصل كما هو الحال في هاتف XR الحالي.

السعة التخزينية:

تقدم ابل هاتف iPhone 11 بنفس الإختيارات المتاحة في السعة التخزينية لهاتف iPhone XR، حيث سيتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بسعة تخزين 64 جيجا بايت، أو نموذج بسعة 128 جيجا بايت وأخر بسعة 256 جيجا بايت.

هل يستحق هاتف iPhone 11 الشراء؟

يرتكز التغيير الأكبر في هاتف iPhone 11 هذا العام في رقاقة معالج A13 Bionic الجديدة، التي ستقدم بالتأكيد آداء أفضل وأسرع مع إستهلاك أقل في الطاقة، لذا إذا كنت تبحث عن هاتف بنفس مستوى iPhone XR الذي أطلق العام الماضي مع تغيير بسيط في مستوى التسعير، فإن هاتف iPhone 11 يأتي بترقية جديدة في وحدة المعالجة، كما يضم كاميرة خلفية إضافية أيضاً.

ولقد انطلق النموذج الرئيسي من هاتف iPhone XR بسعر 599 دولار، بينما ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 11 بسعر 699 دولار، لذا مع 100 دولار إضافية ستحصل على ترقية في الكاميرة والبرمجيات وأيضاً ترقية في رقاقة المعالج مع آداء أفضل.

المصدر

هذا الموضوع تعرف على أوجه الإختلاف والتشابه بين هاتفي iPhone 11 و iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.