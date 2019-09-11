شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يدين تعهد نتنياهو بضم غور الأردن لإسرائيل حال إعادة انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التى تعهد فيها بضم غور الأردن فى الضفة الغربية المحتلة إذا أُعِيد انتخابه، واصفًا إياها بـ"الاستفزازية والعدوانية"، مؤكدًا أنها تتعارض مع القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الزيانى - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - مجلس الأمن الدولى باتخاذ موقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولى إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.

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وكانت منظمة التعاون الإسلامى قد أدانت تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تعهد، أمس الثلاثاء، بضم غور الأردن فى الضفة الغربية المحتلة إذا أُعِيد انتخابه فى 17 سبتمبر الجاري، قائلًا، فى خطاب تلفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".