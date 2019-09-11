شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان صدر اليوم - أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس.

من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون فى مخيم الأمعرى فى رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذى قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل فى يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال فى ديسمبر الماضى بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

Advertisements

وقالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلى "وردت معلومات مؤخرا بأن البناء فى المنزل قد بدأ .. المسألة قيد التحقيق من قبل المسئولين المعنيين، ومراقبة المنازل التى يتم هدمها بانتظام للتأكد من عدم إعادة بنائها"، وأضافت، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت"، "يجب تدمير المنزل تماما حتى لا يمكن بناء أى شيء عليه".

وفى يوليو الماضى قضت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى معتقل "عوفر"، بالسجن المؤبد على الأسير إسلام أبو حميد من مخيم الأمعرى قضاء رام الله، ودفع تعويض مالى بقيمة 258 ألف شيكل (الدولار يعادل 5ر3 شيكل)، بتهمة قتل أحد جنود الاحتلال بحجر كبير رماه فوق رأسه.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المحكمة العسكرية أدانت الأسير أبو حميد بالشروع فى قتل الجندى رونين لوبرسكى (20 عاما)، خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمخيم الأمعرى للاجئين بضواحى رام الله، فى يوليو 2018، كما تمت إدانته بالتشويش على مجريات المحكمة.