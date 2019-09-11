شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم للحوثيين شمالى الضالع باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمنى أحبطت وكسرت زحفا واسعا لميليشيات الحوثى فى جبهتى الزبيريات والريبى شرق وجنوب شرق منطقة الفاخر شمالى محافظة الضالع. وأوضحت المصادر، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، باندلاع مواجهات فى جبهة الزبيريات وتوسعت جنوبا باتجاه جبهة الريبى وصولا لجبهتى حبيلى الضبة والشاعرى فى منطقة حجر، وأسفرت محاولة التسلل عن مصرع وجرح معظم العناصر الحوثية المهاجمة. وأضافت المصادر أن المليشيات حاولت التسلل فى الأطراف الغربية لمنطقة "شخب" تحت غطاء نيرانى كثيف، لكن تم رصدهم فى وقت مبكر والتعامل معهم مباشرة وهو ما ضاعف من أعداد خسائرهم، تاركين عددا من قطع الأسلحة خلفهم.

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