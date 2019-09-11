شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يجرى اتصالا هاتفيا للإطمئنان على صحة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أجرى اتصالا هاتفيا للإطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، متمنيا لأمير دولة الكويت بالصحة والعافية، وأن يحفظه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

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