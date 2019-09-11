شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إعلان نتنياهو ضم جزء من الضفة.. وترحب بدعوة السعودية لاجتماع طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتى غور الأردن وشمال البحر الميت فى الضفة الغربية المحتلة، وذلك فى حال إعادة انتخابه فى 17 من شهر سبتمبر الحالى، مؤكدة أن هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطينى، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية تطالب المجتمع الدولى بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته فى التصدى لهذا الإعلان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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كما رحبت البحرين اليوم الأربعاء، بدعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتى غور الأردن وشمال البحر الميت فى الضفة الغربية المحتلة، حال إعادة انتخابه الثلاثاء القادم.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ـ فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) ـ أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجى الرائد الذى تقوم به السعودية، على الصعيدين الإقليمى والدولى ودورها الفاعل والكبير فى الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل فى المنطقة وترسيخ العمل الجماعى فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع الدولى برمته.