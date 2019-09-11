شاهد.. الإمارات تطرح اتوبيسات مدارس خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، حافلات مدرسية مجهزة بأفضل سبل الأمان والراحة للطلبة من ذوى الإحتياجات الخاصة، بهدف تسهيل دمجهم فى البيئة المدرسية. Advertisements و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، فى الفيديو الذى نشرته الهيئة على حساباتها الرسمية فى مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر الحافلات المخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة، هى مزودة بنظام ذكى للتبع، وكاميرات داخلية للمراقبة، إلى جانب تجهيزات خاصة بصعود ونزول الطلاب من ذوى الإعاقة حركياً، كالمصاعد الديناميكية والأذرع الجانبية المساعدة للصعود والنزول من الحافلة.

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