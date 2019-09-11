شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا ميركل: سنقوم بدورنا لتجنب نشوب حرب بالوكالة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ما زالت لدينا كل الفرص لتحقيق "بريكست" منظم ضمن اتفاق، مؤكدة أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أضرت بألمانيا.
وتعهدت "ميركل" فى كلمة أمام البرلمان الاتحادى "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، بمنع نشوب حرب بالوكالة فى ليبيا قائلة: "سنقوم بدورنا لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا".
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