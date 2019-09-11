سوريا.. مقتل مدني في غارة روسية على محافظة إدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل مدني، الأربعاء، في غارات نفذتها مقاتلات روسية على مناطق مأهولة بالمدنيين، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن سلاح الجو الروسي، استأنف قصف المناطق المأهولة بالمدنيين في إدلب، بعد توقف دام 12 يوما.

وأوضح المركز في بيان، أن مقاتلات روسية قصفت قريتي "الضهر" و"كفرمارس" التابعتين لمنطقة دركوش شمالي إدلب.

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وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من مسؤولي الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن الغارات أسفرت عن مقتل مدني واحد.

كما قصفت قوات النظام السورية بالمدفعية، منطقة "كفرنبل" وبلدة "جرجناز" وقرى "حاس" و"حزارين" و"معرشمارين" و"تلمنس".

ومنذ توقيع تركيا وروسيا اتفاقية مناطق خفض التصعيد في إدلب، يوم 17 سبتمبر/أيلول 2018، أودت هجمات النظام والروس على تلك المناطق بحياة ألف و282 شخصا بينهم 219 إمرأة و341 طفلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.