العراق يعتزم حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية شرق البلاد

بغداد/ الخليج 365

قالت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، إن شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة "نفط ذي قار"، لحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي (شرق).

وذكرت الوزارة في بيان، إن الآبار الجديدة ستضيف على الإنتاج المحلي نحو 40 ألف برميل من النفط الخام يوميا، واستثمار الغاز المصاحب بمعدل 20 مليون قدم مكعب.



ومع إضافة 40 ألف برميل يوميا، يرتفع إنتاج حقل الناصرية إلى 200 ألف برميل يوميًا، وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعب باليوم.



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والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 4.62 ملايين برميل.



والإثنين، قال ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، إن بلاده ملتزمة باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج النفطي.

وأوضح أن "إنتاج العراق من النفط انخفض بواقع 150 ألف برميل يوميا من حقول الجنوب".

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