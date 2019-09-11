التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه جنوبي السعودية.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي، في بيان، إن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق المدنية بمدينة نجران (جنوبي المملكة).



وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات، لحماية المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية".

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ولم يرد على الفور تأكيد أو نفي من قبل الحوثيين بشأن ما أورده التحالف.

وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي‎.

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