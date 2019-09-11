الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع بقطاع غزة

غزة/هاني الشاعر-سعيد عموري/الخليج 365-

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات متفرقة على مواقع في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 نقلا عن شهود عيان، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية، وتركزت في مدينة دير البلح، وسط القطاع، وبلدة بيت لاهيا (شمال).

ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الغارات؛ التي تسببت بدمار كبير، للأماكن التي تعرضت للقصف.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم 15 هدفًا في قطاع غزة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي:" ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل؛ مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نحو 15 هدفًا في شمال ووسط قطاع غزة".

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وادعى أدرعي بأن "عددًا من هذه الأهداف تابعة لحركة (حماس)، وتقع في مجمع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس، بالاضافة إلى استهداف نفق هجومي".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أُطلق صاروخان من قطاع غزة نحو إسرائيل، وهو ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره في مدينة أسدود (جنوب).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، اطلعت الخليج 365 عليه:" متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في الجنوب، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما".

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسبًا لأي تصعيد أمني.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تبني لإطلاق الصواريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.