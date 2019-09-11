أمانة جدة تضبط 70 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل أحد المنازل

الخليج - واس قامت وكالة البلديات الفرعية بأمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية بضبط 70 كيلو من الدجاج واللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ضمن جهودها المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار المحافظة .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرفية رصدت أثناء جولاتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ضمن نطاق الفرع عمال أحد المطاعم يقومون بنقل الوجبات المعدة للبيع حيث تبين من خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث وجود أحد المنازل الشعبية بحي بني مالك الشعبي يستخدم لتجهيز اللحوم للمطاعم, مبينًا أنه تم العثور على دجاج ولحوم تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة .

وأشار إلى أنه تم ضبط الكمية المرصودة, بالإضافة لإنعدام النظافة في أدوات الطبخ والتي تظهر عليها علامات التلف والصدأ, مبينًا أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة, مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة و جودة المنتجات الغذائية .

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