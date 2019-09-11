صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : ترأس مدير تعليم ⁧‫عفيف‬⁩ ملتقى القيادات الأول بالإدارة الذي تقيمه أمانة الإدارة ويستعرض فيها رؤساء الأقسام الإنجازات التي تحققت والرؤية المستقبلية خلال الأيام المقبله.

ومن جانبه إحتفلت إدارة تعليم ⁧‫عفيف‬⁩ ومدارسها باليوم العالمي لمحوالأمية‬⁩ تحت شعار “محو الأمية وتعدد اللغات” لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي للإلتحاق بمدارس تعليم الكبار لمن لم يسبق له التعليم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعليم عفيف يترأس ملتقى القيادات الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.