الأسهم الأمريكية تغلق مستقرة

الخليج - واس أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستقرا أمس الثلاثاء حيث وازنت موجة صعود في أسهم الطاقة والصناعة تراجعا في قطاعي التكنولوجيا والعقارات مع تفضيل المستثمرين للقيمة على حساب أسهم النمو.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 73.92 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة ليصل إلى 26909.43 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 2979.39 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.28 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 8084.16 نقطة.

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