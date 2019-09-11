أمطار متوسطة على منطقة نجران

صحيفة الخليج الالكترونية هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران أمس, شملت محافظة حبونا, ومركز عاكفة, ومنتزه الثويلة، والمراكز المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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