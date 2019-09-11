إجراء أكثر من مليونين فحص مخبري في مختبر مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة

الخليج - واس أجرى قسم المختبر بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال العام الماضي 1440هـ، ( 2,231,459 ) فحصاً مخبرياً لمرضى ومراجعي المستشفى وذلك لمختلف أنواع التحاليل الطبية، ويأتي ذلك تواصلاً للجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى بجودة وكفاءة عالية.

ونفذ قسم المختبر ( 937,992 ) فحصاً مخبرياً للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية، في حين تم إجراء ( 695,472 ) فحصاً مخبرياً لمرضى الطوارئ، أما قسم العيادات الخارجية، فقد بلغ عدد الفحوصات المنفذة فيها ( 597,995 ) فحصاً مخبرياً.

وشملت الفحوصات المخبرية، تحاليل كيمياء الدم، وتحاليل أمراض الدم ، وتحاليل الفيروسات ، وتحاليل البكتريا ، وتحاليل تشريح الأنسجة ، وخدمات نقل الدم، وغيرها من أنواع التحاليل.

كما نفذ قسم المختبر في العام الماضي ( 4 ) حملات تبرع بالدم، حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم ( 2,359 ) متبرعاً.

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