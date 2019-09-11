النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية تقاوم الالتهابات

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تحتاج فترة الدورة الشهرية إلى اهتمام مضاعف بالنظافة الشخصية لمقاومة أي إصابة بالالتهابات أو نمو البكتيريا وظهور آلام مضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة.



ووفقا للعين الإخبارية، تقول الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، إن الاهتمام بالنظافة الشخصية خلال هذه الفترة يساعد على تحسين الحالة المزاجية ويقلل الشعور بالتعب، لذا عليك ببعض النصائح لمرور هذه الفترة بسلام.

- تخصيص ملابس داخلية لهذه الفترة من الشهر، لا تستعمليها في الأيام العادية

- احرصي على استخدام فوط صحية من النوع الجيد يكون سطحها الملامس للجلد ناعماً وليس خشناً.

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- قومي بتغيير الفوطة الصحية بشكل دوري (كل 4 ساعات، ولا تزيدي عن 5 ساعات).

- تغيير الفوطة الصحية بعد دخول الحمام ضروري.

- الحرص على النظافة عند استخدام الحمام.

- تغيير الملابس الداخلية يومياً حتى لو لم تلحظي أنها بحاجة للتغيير.

- الاستحمام بالماء الدافئ يوميا.