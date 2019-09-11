"حادث مأساوي".. مقتل العشرات في تدافع بكربلاء

وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني لـ"سكاي نيوز عربية" أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حصول حوادث اختناق وتدافع اثناء مايعرف برگضة طويريج عند احد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب "وفاة 31 شخصا وإصابة 75 في حصيلة غير نهائية" خلال حادث التدافع الذي وقع خلال زيارة عاشوراء في كربلاء.
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