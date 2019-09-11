هذا الموضوع تحديث iOS 13 ينطلق في 19 من سبتمبر وابل تحدد قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة ابل على خططها لبدء دفع تحديث iOS 13 إلى المستخدمين في 19 من شهر سبتمبر الجاري، كما حددت الشركة قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد.
ينطلق الإصدار الجديد من نظام تشغيل ابل لهواتف الأيفون في 19 من سبتمبر، على أن يدعم هذا الإصدار هواتف الأيفون بدءاً من هاتف iPhone 6S، كما يتوفر التحديث القادم iOS 13.1 في 30 من سبتمبر.
ويأتي الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS 13 بتحديث هام لبعض تطبيقات ابل، ومنها تطبيق الخرائط، وتطبيق الصور، إلى جانب تطبيق Reminders، أيضاً يأتي التحديث الجديد بأحد أهم المميزات التي يترقبها المستخدمين في النمط المظلم Dark Mode.
من جانب أخر قامت ابل بتحديث الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق Apple Maps بشكل كامل، لتقدم للمستخدمين بيانات أكثر مع مجموعة جديدة من الرموز توضح المواقع المفضلة للمستخدم مثل العمل والمنزل، أيضاً يقدم تطبيق خرائط ابل الآن تفاصيل في الوقت الفعلي عن حركة النقل والمواصلات في الطرق، مع نمط يحاكي Street View من جوجل.
كما تشمل التحسينات في تحديث iOS 13 تطبيق Find My أيضاً، الذي يجمع الآن بين تطبيق Find My iPhone و Find My Friends. كما يأتي التحديث الآن بلوحة مفاتيح بميزة التمرير السريع لتتيح للمستخدم الكتابة بآداء أسرع، مع مجموعة جديدة من Memoji التي يمكن تحويلها إلى ملصقات.
الأجهزة المتوافقة مع تحديث iOS 13
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone SE
- الجيل السابع من iPod Touch
المصدر
هذا الموضوع تحديث iOS 13 ينطلق في 19 من سبتمبر وابل تحدد قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث iOS 13 ينطلق في 19 من سبتمبر وابل تحدد قائمة بالإصدارات التي تدعم التحديث الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.