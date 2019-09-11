دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تكشف عن جهاز "آي باد" جديد.. وهذه مواصفاته

كشفت شركة آبل الأمريكية، الستار عن حاسب لوحي جديد "آي باد" مزود بشاشة عرض مقاسها 10.2 بوصة، خلال مؤتمرها السنوي الذي أُقيم مساء يوم أمس الثلاثاء، على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 alqiyady 1 صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5

شاهد أيضاً: صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 ويُعد هذا الجهاز هو أول جهاز رسمي من أجهزة الجيل السابع من حاسبات "آي باد"؛ حيث يتوافق الحاسب اللوحي الجديد، المصنوع بنسبة 100 % من الألومنيوم المعاد تدويره، مع لوحة المفاتيح الذكية كاملة الحجم "سمارت كيبورد" والجيل الأول من أقلام "أبل بينسل"، ويأتي مزودا بمعالج "أيه 10 فيوجن". ويمتاز الحاسب اللوحي الجديد "آي باد" بسعات تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت، قابلة للتمديد إلى 128 مقابل 100 دولار أخرى، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 1.2 ميجا بكسل.

بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته alqiyady 1 بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته

شاهد أيضاً: بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته ومن المقرر أن يُطرح هذا الجهاز في الأسواق بسعر يصل إلى 329 دولارًا أمريكيًا؛ حيث يعتبر بديلّا لإصدارة حاسبها اللوحي "آي باد" المزود بشاشة عرض مقاسها 9.7 بوصة. © alqiyady آبل تكشف عن جهاز "آي باد" جديد.. وهذه مواصفاته المزيد:

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