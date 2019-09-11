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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار فى الكويت والبحرين.. غائم بالإمارات وأمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الاربعاء، سيكون حاراً مع بعض السحب أحياناً وتصاعد الاتربة في بعض المناطق، ويتحول إلى حسن خلال الليل.، وتصل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، فيما تؤثر الرياح النشطة على وسط وشرق المملكة، وتصل العظمى 41 درجة.
الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب بعد الظهر على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
أبو ظبى 40 32 - دبي 42 31 - الشارقة 41 30 - عجمان 42 31 - رأس الخيمة 42 29 - الفجيرة 36 30 - العين 43 30 .
الإمارات
الكويت
توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 43 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.
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