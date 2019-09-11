شركة أبل تكشف رسميا عن هاتف "آيفون 11 برو وبرو ماكس"

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل الأمريكية رسميا عن هاتف "آيفون 11 برو وبرو ماكس"، والذي يحتوي على 3 كاميرات وبتصميم جديد وشاشة Super Retina XDR وبحجمين 5.8 بوصة و 6.5 بوصة.



ويعد هذا أول هاتف من شركة أبل الأمريكية يحمل اسم pro، وصمم بـ4 ألوان، ويتمتع بمعالج A13 Bionic الذي ينفذ 1 تريليون عملية في الثانية.

‏ويبدأ سعر آيفون ١١ برو (iphone 11 pro) من ٩٩٩ دولارا (٣٧٤٧ درهما إماراتيا)، وآيفون ١١ برو ماكس (iPhone 11 Pro Max) يبدأ بـ١٠٩٩ دولارا (٤١٢٢ درهما إماراتيا). ويتوفر الهاتف بداية من 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولأول مرة تطرح أبل شاحنا سريعا بقوة 18 وات مع هاتف آيفون 11 برو وبرو ماكس.

Advertisements

ويتميز هاتف آيفون برو ببطارية تدوم 4 ساعات أكثر من بطارية آيفون إكس إس ماكس (iPhone XS Max)، فيما تدوم بطارية آيفون 11 برو ماكس 5 ساعات أكثر من بطارية آيفون إكس إس ماكس.

ويحتوي الجهاز على 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا بفتحة عدسة 2.0 وأخرى بفتحة عدسة 2.4 والثالثة بفتحة عدسة 1.8 ميجابكسل.

وأعلنت أبل، الثلاثاء، عن تفاصيل منتجاتها الجديدة من الهواتف والساعات الذكية وجهاز آيباد، وذلك خلال مؤتمرها في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا.

وللمرة الأولى هذا العام يتم بث مؤتمر أبل على موقع يوتيوب؛ حيث تسعى أبل للوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين حول العالم بهدف تسويق منتجاتها.