اليمن... قوات المجلس الانتقالي تسيطر على موقع لـ"أنصار الله" شمال غربي الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمحافظة الضالع على صفحته في "فيسبوك"، إن "اللواء الأول مقاومة جنوبية والوحدات الفرعية من الجيش الجنوبي، تمكنوا من السيطرة على موقع الدرماء في جبهة الريبي بحجر شمال غربي الضالع".
وأوضح أن "التقدم جاء بعد صد القوات هجوما للحوثيين استخدموا خلاله أسلحة متوسطة وثقيلة استمر أكثر من ساعتين".
وأشار إلى أن "إحباط هجوم آخر للحوثيين في جبهة شخب شمال غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، وقصف تجمعات لهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم نقلوا باتجاه منطقة الفاخر، وإعطاب 3 آليات".
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