شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية. وأوضح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد ركن تركى المالكى، طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المعادية التى أطلقت باتجاه الأعيان المدنية فى مدينة نجران. Advertisements

وكانت قوات التحالف قد تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية من صنعاء اليمنية باتجاه السعودية.

وقال العقيد المالكى إن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

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