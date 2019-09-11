شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإطفاء الكويتية تطلق مشروعها التوعوى "الكويت أمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للإطفاء إطلاق مشروعها التوعوى (الكويت أمان) الهادف إلى حث المواطنين والمقيمين على تركيب جهاز كاشف الدخان فى المنازل واقتناء مطفأة وبطانية الحريق لدورها فى التقليل من الأضرار الناجمة عن حوادث الحريق، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) فى بيان صحفى أن المشروع يتضمن رول وفلاشات لتوعوية المواطنين والمقيمين وبث رسائل توعوية خاصة بقائدى المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية.

وأضافت أن مشروعها سيستمر بشكل دائم دشن فى مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمستشفى الأميرى.

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