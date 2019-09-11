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رئيس البرلمان السريلانكى يقيم حفل عشاء لرئيس مجلس الشورى السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام رئيس البرلمان السريلانكى كارو جايا سووريا اليوم حفل عشاء تكريماً لرئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له، ضمن الزيارة الرسمية التى يقوم بها معاليه لجمهورية سريلانكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وعبّر  رئيس البرلمان السريلانكى خلال الحفل عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من أثر فى توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا، كما تطلع إلى زيادة العمل البرلمانى المشترك بين البرلمان السريلانكى ومجلس الشورى.

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من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره لجمهورية سريلانكا قيادة وشعباً على حسن الضيافة، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين وسعيهما الدؤوب إلى تعزيزها فى المجالات كافة.

حضر حفل العشاء أعضاء مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة والأستاذ عطا السبيتى والأستاذة لينه آل معينا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي، وعدد من سفراء الدول لدى جمهورية سريلانكا.

 

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