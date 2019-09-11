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بالصور.. استعراضات ليلية بالإبل لإسعاد الأطفال والأسر فى السعودية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

شهدت حديقة الملك فيصل فى مدينة الطائف السعودية عروضًا ليلية بالإبل لإسعاد الأطفال والأسر ضمن فعاليات مهرجان ولى العهد لسباقات الهجن، والتى تتواصل نهارًا على فترتين صباحية ومسائية .



ونظم الاتحاد السعودى للهجن فعاليات ليلية منوعة فى الحديقة، شهدت إقبالا كثيفا من الأهالى والسائحين من زائرى مدينة الطائف، مقررًا تواصلها حتى ختام المهرجان منتصف سبتمبر الجارى .

تضمنت الفعاليات، استعراضات بالإبل، لعدد من الهجانة يجوبون بالهجن طرقات الحديقة، ويسمحون للأطفال والشباب والفتيات بركوب الهجن وتلقينهم طرق امتطائها والسير بها.

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كما تضمنت العروض فقرات استعراضية لمؤدين على مجسمات متحركة للإبل وهم يقرعون الطبول، وعرض من وراء ألواح زجاجية للإبل من أعمار مختلفة وأمام كل جمل معلومات عن عمره ومسماه .

يذكر أن مهرجان ولى العهد للهجن يشهد انطلاقة المرحلة الثالثة والأخيرة من فعالياته، وأعلن الاتحاد السعودى للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولى العهد فى نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة (3:30) عصراً، مشيرةً إلى أن الأشواط الختامية لمهرجان ولى العهد للهجن تتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول).

وشهدت منافسات مهرجان ولى العهد للهجن منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية وفرنسا للمنافسة على جوائزه التى بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التى تضمنت تنفيذ (439) شوطا موزعة على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، وتأتى الأشواط الختامية فى المرحلة الثالثة والأخيرة بـ173 شوطًا.

ويُعد مهرجان ولى العهد للهجن الأقوى من نوعه فى المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التى بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.