دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة حول هاتف iPhone 11 قبل الإعلان الرسمي بساعات ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر عبر المحلل Kuo على أن ابل تقدم هاتف iPhone 11 اليوم دون قلم Apple Pencil، أيضاً لن تدعم إصدارات هذا العام معايير USB C من بين تفاصيل أخرى في التقرير نستعرضها في السطور التالية.

يعد المحلل Ming-Chi Kuo أحد المصادر الموثوقة في تسريبات ابل، واليوم قدم تقرير جديد بتفاصيل أكثر عن هواتف iPhone 11 المقرر الإعلان عنها اليوم 10 من سبتمبر.

تقدم ابل اليوم إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون التي تعرف حتى الآن بهواتف iPhone 11، وعلى عكس ما جاء في تسريبات سابقة حول خطط ابل لدعم هاتف iPhone 11 الأكبر هذا العام بقلم Apple Pencil، جاء تقرير Kuo اليوم ليؤكد على أن ابل لن تقدم قلم مع هاتف iPhone 11، كما أكد أيضاً على أن ابل لن تتحول إلى معايير USB C هذا العام.

من جانب أخر أوضح المحلل Kuo أن هاتف iPhone 11 الذي يأتي بحجم 5.8 إنش في الشاشة، وiPhone 11 الذي يأتي بحجم 6.5 إنش سيضم كلاهما شاحن بتقنية الشحن السريع في محتوى الصندوق، وهو تغيير هام في إصدارات هذا العام بالتأكيد، على أن يأتي الشاحن بقدرة 18W، و يدعم المحول موصل USB C.

كما يأتي الإصدار الجديد من هاتف iPhone XR الذي يتميز بحجم 6.1 إنش بشاحن USB-A بقدرة 5W، بينما لا تتغير معايير الشحن في الثلاثة إصدارات عن معايير Lightning هذا العام.

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أيضاً أشار التقرير إلى أن إصدارات هذا العام قد لا تدعم الشحن اللاسلكي الثنائي، حيث أكد على أن ابل قد قامت بإلغاء هذه الميزة نظراً لإنخفاض معايير الكفاءة عن المتوقع، حيث دعمت تقنية الشحن الثنائي شحن الأجهزة التي تدعم شحن Qi على الجهة الخلفية من هاتف الأيفون، ومنها سماعة AirPods على سبيل المثال.

وفي تصميم هواتف iPhone 11 أشار المحلل Kuo إلى أن ابل لن تجري تعديل على تصميم النتوء العلوي في شاشة لهواتف هذا العام، بينما تأتي إصدارات هذا العام بثلاثة إختيارات جديدة في الألوان، مع تحسينات في البرمجيات.

يذكر أن المحلل Kuo قد وضع توقعات أيضاً لشحنات ابل من هواتف iPhone 11 المرتقبة هذا العام، حيث أشار إلى أن شحنات ابل ستنخفض بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، نظراً لعدم إجراء تغييرات جذرية في تصميم هواتف iPhone 11، لذا قد تحقق ابل مبيعات تصل إلى 180 مليون وحدة تقريباً في 2019.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة حول هاتف iPhone 11 قبل الإعلان الرسمي بساعات ظهر على التقنية بلا حدود.