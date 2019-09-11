دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعلن عن هواتف iPhone 11 Pro وPro Max بشاشات OLED ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت ابل عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون المميزة iPhone 11 Pro وPro Max، التي تضم شاشة OLED محسنة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

تقدم ابل كلاً من هاتفي iPhone 11 Pro وPro Max هذا العام بمستشعر إضافي في الكاميرة الخلفية، حيث تأتي الإعدادات الثلاثية بمستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، الذي يتيح أيضاً التكبير بكفاءة عدسات telephoto، كما تقدم ابل نمط Deep Fusion الذي يدعم إلتقاط الصور بدعم من الثلاثة مستشعرات ومن ثم دمج الإطار للحصول على أعلى جودة في الصور.

أيضاً تتميز هواتف iPhone 11 Pro وPro Max بالتصميم المربع في الكاميرة الخلفية، كما تضم شاشة OLED بتقنية Super Retina، التي تدعم سطوع 1200 nits، وتباين 2,000,000:1، كما تتميز بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش.

يأتي كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بأربعة ألوان خلابة بما فيها لون أخضر الليل الجديد بجماله الفائق، وسيتوفران للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة 20 سبتمبر. قال فيليب شيلر، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق حول العالم في شركة Apple: ”iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max هما الأقوى والأكثر تطوراً من بين كل الهواتف الذكية التي أنتجتها Apple. فهما مزوّدان بتكنولوجيا متطورة يمكن للمحترفين الاعتماد عليها لإنجاز عملهم، وكذلك أي شخص يريد الحصول على أفضل جهاز صنعناه، حتى وإن لم يكن من المحترفين. فهاتف iPhone 11 Pro يتميز بنظام ثلاثي الكاميرات هو الأول من نوعه في iPhone والأفضل على الإطلاق من بين كل الكاميرات التي صنعناها، حيث إنه يتيح لعملائنا مجالاً أوسع من الحرية الإبداعية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ميزات تعديل الصور والفيديو المتطورة في نظام iOS 13. كما أن شاشة Super Retina XDR هي الشاشة الأكثر سطوعاً وتطوراً في iPhone، بينما ترسي شريحة A13 Bionic معايير جديدة لأداء الهواتف الذكية والكفاءة في استهلاك الطاقة.“ تصميم وشاشة Pro Advertisements يتميز iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع من الخلف وشريط مصنوع من الستانلس المصقول، ويأتي بأربعة ألوان مذهلة بما فيها لون أخضر الليل الجديد بجماله الملفت. ولأن الأجهزة الأكثر قوة لابد لها من تصميم متين، فإن iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max يتميزان بأقوى زجاج في هاتف ذكي ويقعان ضمن تصنيف iP68 في مقاومة الماء لغاية عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل الذي يمكن أن يحدث يومياً بما في ذلك انسكاب القهوة والصودا.1 توفر شاشة Super Retina XDR الجديدة، وهي شاشة OLED مصممة خصيصاً، للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة بوضوح HDR للأفلام والفيديوهات عالية الدقة مع سطوع يصل إلى 1,200 شمعة/المتر المربع. وتتميز شاشة Super Retina XDR بدعم مجموعة ألوان كبيرة مع إدارة الألوان على مستوى النظام بالكامل وتكنولوجيا True Tone لتستمتع معها بتجربة مشاهدة طبيعية وواقعية أكثر. ومع نسبة تباين 2,000,000:1 مع درجات لون أسود حقيقية وواقعية، يمكن للمستخدمين المحترفين الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية للفيديوهات والصور بوضوح HDR، هذا بالإضافة إلى أن شاشة Super Retina XDR أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ويمكن للعملاء التفاعل مع تطبيقاتهم المفضلة بسرعة وسلاسة بفضل ردود الفعل اللمسية المدمجة في قلب نظام iOS 13 لتوفر اختصارات للتطبيقات تساعدك على إنجاز المهام اليومية مباشرة من الشاشة الرئيسة، بما في ذلك التقاط صور السيلفي في تطبيق الكاميرا، أو مراجعة أحد المواعيد في تطبيق التقويم، أو معاينة إيميل داخل تطبيق البريد بمجرد نقرة بسيطة. الأداء الأسرع مع أفضل عمر بطارية توفر شريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي على الإطلاق، أداءً لا يُضاهى لإنجاز المهام اليومية التي يؤديها iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وتتميز بوحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع بما يصل إلى 20 بالمئة من شريحة A12. كما أن شريحة A13 Bionic مصممة للتعلم الآلي ومزودة بمحرك عصبي Neural Engine

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هذا الموضوع ابل تعلن عن هواتف iPhone 11 Pro وPro Max بشاشات OLED ظهر على التقنية بلا حدود.