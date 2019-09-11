هذا الموضوع أبل تطرح Apple Watch Studio لتوفير تجربة تخصيص جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
سيحصل متجر أبل وموقع أبل الإلكتروني على تجربة جديدة لمساعدة العملاء في اختيار وشراء ساعات Apple Watch، حيث ستسمح تجربة Apple Watch Studio الجديدة تمامًا للعملاء بإقران الساعات والأساور بشكل منفصل عند الشراء لأول مرة.
وتقول أبل أن هذه التجربة الجديدة ستسمح للعملاء بإنشاء ما يقرب من ألف تشكيلة من الساعات والأساور.
لقد بدأت شركة أبل في تعبئة ساعات Apple Watch وأساورها المقترنة بشكل منفصل في نفس الصندوق بدءًا من الجيل الرابع من Apple Watch في العام الماضي، ويبدو أن تجربة Apple Watch Studio الجديدة تعتمد على ذلك.
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هذا الموضوع أبل تطرح Apple Watch Studio لتوفير تجربة تخصيص جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.
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