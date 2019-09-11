شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 500 وحدة سكنية فى منطقة عود المطينة الأولى بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قامت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة بإنجاز مجمع سكنى جديد فى منطقة عود المطينة فى إمارة دبي، حيث يتكون المشروع من 500 مسكن، إضافة إلى المرافق الخدمية، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 58 هكتاراً، وهى كالتالي: المساكن المنفصلة 292 مسكناً، وتتكون من طابق أرضى به 4 غرف نوم، وغرفة معيشة ومجلس، وغرفة طعام ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، إضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية وتشمل الطراز الإسلامى والمحلى والأندلسى والعصرى الحديث.

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المساكن المتلاصقة 208 مساكن، وهى عبارة عن مسكنين ملتصقين كل منهما على قطعة أرض مختلفة يفصل بينهما جدار خارجى مشترك، ويتكون كل مسكن من طابق أرضى به غرفتا نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، إضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية وتشمل: الطراز الإسلامى والمحلى والأندلسى والعصرى الحديث. وقد تم بناء المساكن بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمبانى الخضراء كما تم استخدام الأنظمة الحديثة، مثل تركيب الكاميرات الأمنية، وجهاز الإنذار 24/7 بالتعاون مع الجهات الخدمية مثل وزارة الداخلية، وشرطة دبى والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات.

وقال المهندس محمد أحمد بو رحيمة مساعد المدير التنفيذى لقطاع المشاريع فى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تلعب دوراً مهماً فى تعزيز حياة المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لهم فى جميع أنحاء الدولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والإسكانية وتطوير بعضها فى مختلف المناطق، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين وخاصة أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة فى الإمارات، ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.