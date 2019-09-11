شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية لـ 31 شخصًا شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الحرس البحرى بمدينة المنستير شرق تونس، عملية هجرة غير شرعية لـ 31 شخصًا كانوا يعتزمون التوجه نحو إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر أمنى أنه تم خلال العملية حجز مبلغ مالى من العملة التونسية والأجنبية، وأن البحث مازال جاريًا بشأن العملية.
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