شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية توزع أدوية بمبلغ 3 ملايين دولار استجابة للطوارئ الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت وزارة الصحة السودانية توزيع أدوية حزم الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية من هيئة المعونة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بولاية البحر الأحمر شرق السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتور سليمان عبدالجبار أن الأدوية بمبلغ 3 ملايين دولار تسد حاجة 6 ملايين مواطن لمدة 6 أشهر، مشيداً بهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بتوفير أدوية الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة، مؤكدًا التزامه بسد الفجوات العاجلة وضرورة تطوير العمل الصحى بولاية البحر الأحمر خاصة فى مجال صحة البيئة والتوعية الصحية، وتكثيف الجهود مع جهات الصلة لحماية البيئة من المخاطر التى تعقب السيول والفيضانات.



من جانبها شددت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى السودان الدكتورة نعيمة القصير على ضرورة وصول الدواء للفئة المستهدفة، إلى جانب ضرورة إيقاف أمراض الكوليرا فى السودان.