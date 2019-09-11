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تطبيقات متابعة الدورة الشهرية تبيع بيانات الفتيات لفيس بوك

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

كشف تقرير جديد أن فيس بوك يمكنه تتبع النشاط الجنسي للمستخدمين، فبحسب تقرير تم نشره مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست، قالت "ماري سي باكا" إن اثنين من تطبيقات تتبع الدورة الشهرية هما Maya وMIA Fem، يزودان فيس بوك وشركات أخرى بمعلومات خاصة حول الصحة الجنسية لمستخدميها، وفقا لتقرير جديد أصدرته شركة Privacy International المتخصصة بمراقبة مسائل الخصوصية، مقرها في بريطانيا.



وبحسب موقع ndtv الأمريكى، فإن هذه المعلومات الموجودة داخل التطبيقات، والتى يدخلها المستخدمون أنفسهم إلى التطبيق، تتضمن في بعض الحالات، تسجيل آخر مرة تم فيها ممارسة الجنس، أو نوع أدوية منع الحمل التي استخدمتها، وما إذا كانت قد جاءتها الدورة الشهرية فى موعدها أم لا.

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كما يشير التقرير إلى أن ما نشره التقرير، يثير مخاوف بشأن اختراق أكثر الأمور خصوصية في حياة المرء، وما إذا كانت تلك المعلومات ستتيح لشركات التأمين والإعلانات إمكانية التمييز ضد أو استهداف فئات معينة من الناس.

وبحسب التقرير، فإن هذه التطبيقات تبيع خدماتها عبر شبكة إعلانات فيس بوك، إلا أن المتحدث باسم فيس بوك "جو أوزبورن" قال إن المعلنين لم يكن لديهم منفذ للحصول على المعلومات الصحية الحساسة التي تشاركها التطبيقات الخاصة بالصحة الجنسية، فيما يخشى مستخدمى وخبراء من إمكانية استخدام المعلومات في خروقات أمنية أو استخدامها من قبل أصحاب العمل وشركات التامين للتمييز ضد النساء أو رفع أقساطهن الشهرية للتأمين الصحي أو حرمانهن من الوظائف القيادية.