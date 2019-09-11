موسوعة "جينيس" تسجل أقصر حصان في العالم بطول 56 سم

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موسوعة جينيس تسجل أقصر حصان فيالعالم بطول 56 سم
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
نشر الحساب الرسمي لموسوعة "جينيس" فيديو لأقصر حصان فى العالم، والذى سجله الحصان البولندى بومبيل ويبلغ طوله 56.7 سم من الحافر إلى شفرات الكتف.
وبومبيل هو حصان من سلالة أبالوزا، وكان يربى من قبل الهنود الأمريكيين، وكان من المفترض أن يصل طوله إلى 160 سم.
اشترى المزارعان البولنديان باتريك وكاتارزينا زيلنسكى المهر، وعمره شهرين فى عام 2014، وكان حجمه يتناسب مع سنه، ولكن فى مرحلة ما توقف نموه، بحسب "جينيس وورلد ريكوردس".
ويعيش بومبيل فى مدينة لودز كما يزور مستشفيات الأطفال مرة فى الشهر، لإسعاد المرضى الصغار.
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