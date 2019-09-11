الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في تغطية شبكات الهاتف المحمول

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الإمارات تحتل المركزالأولعالميا في تغطية شبكات الهاتف المحمول

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حققت الإمارات المركز الأول عالميا في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة والمركز الأول عالميا في تغطية شبكات الهاتف المحمول، والمركز الثاني عالميا في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وذلك بحسب نتائج تقرير السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.



وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الإمارات لديها بنية تحتية متطورة تجعلها على أتم استعداد لدخول عصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.

وتابع المنصوري: "إن ما وصلنا إليه من مراتب عالمية متقدمة في العديد من التقارير العالمية إنما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية".

وأشار المنصوري إلى أن التجربة الإماراتية الفريدة باتت محط أنظار الجميع وعنصراً مؤثراً لدى الدول الأخرى، حيث يعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق العاملة في الهيئة ويثبت فاعلية الخطط التي اتبعتها الهيئة بالتركيز على البنية التحتية للقطاع واستيعاب التقنيات الحديثة وتوظيفها لدفع عجلة التطور والتحول الرقمي في المجالات كافة.

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ولفت المنصوري إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واتخاذ القرارات والتدابير التي تصب في مصلحة هذا القطاع بشكل خاص والإمارات بشكل عام، لخلق قطاع تنافسي يشكل الركيزة الأساسية نحو تحقيق التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبرنامج اكتشاف المريخ وغيرها.

ويصدر تقرير التنافسية العالمي للسياحة والسفر كل عامين عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد من أهم التقارير من نوعه.

ويعتمد التقرير على 4 مؤشرات رئيسية تعتمد على البيئة التمكينية وسياسة السفر والسياحية والبنية التحتية، وأخيرا الموارد الطبيعية والثقافية كما يقيس التقرير هذه المؤشرات من 14 مؤشراً فرعياً.

يذكر أن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً بمؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية عام 2018 مقارنة بالمرتبة الـ104 عالمياً عام 2016 وفق تقرير مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.