نيران الحوثي تجدد قصف القوات المشتركة في مديرية الدريهمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدافها، أمس، لمواقع القوات المشتركة بمناطق متفرقة بمديريتي الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة، فيما أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من «صنعاء».

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جددت استهدافها لمواقع القوّات المشتركة في منطقة الطور الواقعة بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح أن عمليات الميليشيات قصفت مواقع القوات في المنطقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منها مدافع الهاون الثقيلة عيار 82 مدفعية الهاوزر والأسلحة المتوسطة عيار دوشكا 12.7 وسلاح عيار 14.5.

إلى ذلك تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته عناصر المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمالي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وتمكنت من دحر عناصر الميليشيات، التي تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل القوات المشتركة.

Advertisements

وفي الأثناء جددت ميليشيات الحوثي قصفها واستهدافها العنيف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، حيث قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة للمديرية بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر، ظهر أمس.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر محلية أن عناصر الميليشيات قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت أسلحة ثقيلة.

من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأول الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.