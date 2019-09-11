دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تضيف حافظات من التيتانيوم إلى مجموعة Apple Watch ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة أبل عن الجيل الجديد والخامس من ساعتها الذكية Apple Watch اليوم خلال مؤتمر Apple Event، وعلى ما يبدو، فإن الشركة ستقوم بإضافة حافظات جديدة من التيتانيوم والسيراميك مع هذا الجيل، مع العلم أن الجيل الرابع من الساعة الذكية لن يحصل على هذه الحافظات.

ووفقًا لشركة أبل، فإن الجيل الخامس من Apple Watch سيكون لديه تشكيلة واسعة من الحافظات. فعلاوةً على إصدارات التيتانيوم والسيراميك الأبيض، ستتوفر الساعة الذكية أيضًا بإصدار مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 بالمائة.

وستتوفر الحافظات المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي والفضي والأسود، في حين سيأتي إصدار الألومنيوم باللون الذهبي والفضي والرمادي.

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سيتميز الجيل الخامس من Apple Watch أيضًا بشاشة Retina جديدة بميزة always-on، مع بوصلة مدمجة، والقدرة على إجراء مكالمات دولية لخدمات الطوارئ مع الإصدارات الداعمة للخدمة الخلوية.

سيبدأ سعر Apple Watch 5 من 399 دولار لإصدار GPS فقط، ليصل إلى 499 دولار لإصدار GPS الداعم للخدمة الخلوية. كما سيأتي إصدار التيتانيوم بسعر 799 دولار، في حين سيبلغ سعر إصدار السيراميك 1299 دولار.

المصدر

هذا الموضوع أبل تضيف حافظات من التيتانيوم إلى مجموعة Apple Watch ظهر على التقنية بلا حدود.