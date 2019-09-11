دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تعرف على تفاصيل وأسعار خدمة AppleCare+ على iPhone 11 وiPhone 11 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة أبل بتحديث تفاصيل جديدة عن خدمة Apple Care+، حيث ستشمل الخدمة كل من هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ففي عام 2017 عندما تم إصدار هاتف iPhone X، شهدت خدمة AppleCare+ زيادة كبيرة وصلت إلى 199 دولار مع الهاتف الرائد. وفي العام الماضي، جاء كل من iPhone XS و XS Max بنفس السعر، في حين جاءت الخدمة بسعر 149 دولار مع iPhone XR.

والآن، بعد أن تم الكشف عن مجموعة iPhone 11، قامت أبل بتحديث تفاصيل +AppleCare والتي تكشف عن أن سعر AppleCare+ سيأتي بنفس سعر العام الماضي مع هواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro.

وستوفر الخدمة حماية لمدة عامين، بما في ذلك الأضرار العرضية. ولقد طرحت شركة أبل خيار إضافة تغطية للخسارة والسرقة العام الماضي والتي جعلت السعر يقفز إلى 299 دولار، لذا فمن المفترض أن يأتي هذا الخيار بنفس السعر مع iPhone 11 Pro هذا العام.

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تقدم أبل أيضًا دفع شهري لأولئك الذين لا يرغبون في دفع الثمن الكامل مقدمًا. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يفرض رسومًا أكبر على الخطط الشهرية مقارنة بالأسعار المقدمة.

وتشمل قائمة AppleCare+ الخاصة بـ iPhone 11 أيضًا iPhone XR و 8 Plus و 7 Plus، بسعر يبلغ 149 دولار. وفي العام الماضي، أدى رفع تكلفة السرقة والخسارة إلى إجمالي 199 دولار، ولم تكشف الشركة عما إذا كان الأمر نفسه سينطبق هذا العام أم لا.

ومع ذلك، أوضحت أبل أن الخصومات ستبقى كما هي بالنسبة إلى مجموعة iPhone 11، والتي تتراوح من 29 إلى 269 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تعرف على تفاصيل وأسعار خدمة AppleCare+ على iPhone 11 وiPhone 11 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.