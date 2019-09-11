شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. انضمام البحرين وقطر لعضوية جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من العام 1971، انضمتا كل من ممكلة البحرين، وقطر، لعضوية جامعة الدول العربية.
جامعة الدول العربية، هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية.
ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة.
المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط.
كانت هذه تفاصيل خبر زى النهاردة.. انضمام البحرين وقطر لعضوية جامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.