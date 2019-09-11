شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى تونس: لا شرع فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية، أنه لايجوز شرعًا المساواة في الارث بين الرجل والمرأة.

وأوضح مفتى الجمهورية التونسية، فى تصريحات نقلها موقع "ميديا بلس"، أنه لا يجوز الاجتهاد في هذه المسالة لان النص القرآني صريح في ذلك، وحسم فيها بحكم الاية الواردة في سورة النساء “يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"، موضحا أن هذا النص هو نص شرعي محكم وتبنته مجلة الاحوال الشخصية".