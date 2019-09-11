محمد بن راشد: دبي.. «سيليكون فالي» الشرق الأوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، إن «دبي تحولت إلى سليكون فالي الشرق الأوسط».

وأضاف سموه: «رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها، بدأت تؤتي ثمارها، عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وصناعة ثروات جديدة، ورجال أعمال عالميين».

جاء ذلك أثناء لقاء سموه، رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا، الذي باع شركته «ميديا دوت نت»، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها بمبلغ 3.3 مليار درهم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من المسؤولين.

وقد شهدت دبي سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى من بينها شركة «كريم» التي بيعت لشركة «أوبر»ب 11 مليار درهم، و«سوق.كوم» التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة «أمازون» أكثر من ملياري درهم، وغيرهما.

وستبقى دبي حاضنة للعقول والمواهب وبيئة مثالية لرواد الأعمال والتكنولوجيا.

وتأسست «ميديا دوت نت» في عام 2012 لتوفير واحدة من أفضل الحلول للناشرين في جميع أنحاء العالم، وخلال هذه السنوات نمت الشركة ولديها حالياً شبكة كبيرة من الناشرين والمعلنين في جميع أنحاء العالم، ولديها مكاتب متعددة في العديد من البلدان، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ودبي.

وفي ال22 من أغسطس/ آب من عام 2016، استحوذ كونسورتيوم صيني بقيادة شركة «ميتينو» ومقرها بكين على «ميديا دوت نت» مقابل 3.3 مليار درهم، ويقال إنها ثالث أكبر عملية استحواذ على شبكة إعلانية إلكترونية على الإطلاق. وفي مارس/ آذار من العام الجاري استحوذت «أوبر»، عملاق خدمات سيارات الأجرة، على شركة كريم، وهي أكبر منافس لها في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار، في أكبر عملية من نوعها في مجال التكنولوجيا.

وفي ال23 من مارس/ آذار من عام 2017 أعلنت شركة أمازون أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على موقع «سوق دوت كوم» الذي عرف بأنه أكبر موقع للتسوق الإلكتروني في العالم العربي، في صفقة بلغت قيمتها ما يزيد على 580 مليون دولار.

(وام)