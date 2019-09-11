أعضاء «شورى أطفال الشارقة» يتدربون على مهارات التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مجموعة من الورش التدريبية لأعضاء شورى أطفال الشارقة في الدورة السادسة عشرة 2019-2020، التي انطلقت في إبريل الماضي، تحت شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة»، وذلك في كل من مركز الطفل بالحيرة ومركز الطفل بالبطائح ومركز الطفل بكلباء؛ لإكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعبير عن الذات والتواصل وكيفية تطوير قدراتهم الذاتية والتأثير في الآخرين.

قدم الورش هشام العمراني، مدير عام شركة أي سي جي للاستشارات والتدريب، وجاءت الأولى بعنوان: «مهارة الاتصال والحوار الفعال»، وهدفت إلى تعريف الأطفال بالمعلومات النظرية والمهارات العملية في مجال التواصل الفعال وتمكينهم منه، إضافة إلى كيفيه تحديد النماذج الضرورية للتعامل مع الذات والآخرين، والاستخدام الفاعل للتواصل اللفظي وغير اللفظي لإيصال الأفكار للآخرين، وخلق بيئة عمل إيجابية، وقراءة لغة الجسد بشكل يساعدهم على فهم الرسالة بشكل أوضح. جاءت الورشة الثانية بعنوان: «مهارات العمل بروح الفريق الواحد»، وعرفت الأطفال بمفهوم الفريق؛ وصفات الفريق الناجح. وتخللت مجموعة أخرى من الورش، العديد من التمارين والتدريبات لتعزيز قدرات الأطفال.