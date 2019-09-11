25 طالباً في الفصل و24 حصة للمعلم أسبوعياً في «الخاص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بوضع معيارين للمدارس الخاصة بالإمارة، يحددان عدد الطلبة في الفصل الدراسي، وعدد الحصص الدراسية الأسبوعية للمعلم، على أن لا يتجاوز عدد الطلبة 25 طالباً في الفصل الواحد، ولا يتجاوز عدد الحصص الدراسية الأسبوعية للمعلم 24 حصة.

أعلن ذلك الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، قائلاً: ستخفف هذه المعايير الضغط في العمل على المعلمين والمعلمات، وستتيح فرصة أكبر للطلبة للاستفادة من فترة وجودهم في المدرسة، حيث سيتركز اهتمام المعلم على عدد أقل من الطلبة، ما يمكنه من إعطاء كل طالب حقه في التدقيق على المهارات الشخصية وإعادة الشرح والمراجعة، والتدقيق في حل الواجبات.

وأعربت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن شكرها وتقديرها لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تحدث بها سموه عبر برنامج الخط المباشر، وتتعلق بتحديد عدد الطلبة في كل فصل دراسي.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في المجال التعليمي، كما هو الحال في كل المجالات، حيوية وخلاقة، وتهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة التعليم، وتأمين أفضل بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة، فسموه راعي العلم والمعرفة والثقافة، والداعم بلا حدود لكل ما من شأنه فتح أبواب المستقبل على أوسع نطاق لمصلحة الجيل الجديد.

وأعربت عن شكر وتقدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص لسموه، فتوجيهاته لأجل الارتقاء بالتعليم الخاص مستمرة، فاليوم توجيهات جديدة بشأن الفصول الدراسية، وبالأمس توجيهات بشأن تأهيل المعلمين المواطنين للدخول في العملية التعليمية بالقطاع الخاص، وكل يوم هناك مبادرة جديدة وتوجيه نحتاجه، وقبل كل ذلك قرار سموه المتعلق بتأسيس الهيئة منذ ديسمبر العام الماضي.

ومن جانبه، قال علي أحمد الحوسني، كما يعلم الجميع فإن من بين أهداف هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تنظيم التعليم الخاص في الإمارة، في ظل حرص سموه الدائم على تجويد العملية التعليمية في إمارة الشارقة، للارتقاء بمستويات الطلبة وضمان أفضل المعايير التي تقدم لهم. ولفت إلى أن الهيئة باشرت على الفور في دراسة توجيهات سموه وآليات تنفيذها بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، حيث تم البدء في تشكيل الفرق التي ستعمل على ترجمة التوجيهات على أفضل وجه، وفق خطة مدروسة لتطبيق توجيهات سموه، بمشاركة فاعلة من قبل العاملين في الميدان التربوي.