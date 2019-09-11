راشد الظاهري بطل «Rok Cup»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج نجم سباقات الكارتينج، الإماراتي راشد الظاهري، ببطولة سباقات «Rok Cup Italia

2019» التي احتضنها ميدان مدينة أدريا للسباقات الدولية في إيطاليا، بعد حصوله على المركز الأول، مضيفاً بذلك إنجازاً جديداً لحصيلة الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها في موسمه الرياضي الحالي 2019.

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وشهدت أحداث السباق قيام البطل الإماراتي الموهوب، تحقيقه أسرع حركة التفاف، من بين جميع المتسابقين، مما يفسر سر تفوقه عليهم بفارق زمني بلغ 4.5 ثانية عن أقرب منافسيه، عند بلوغه خط النهاية، ثم قام بإشارة للجماهير عبر فيها عن برودة الطقس ومحتفلاً بانتصاره.

وتعليقاً على فوزه بهذه البطولة، عبر «راشد الظاهري» عن سعادته قائلاً: «سعادتي بالفوز لا تفوق سعادتي عندما رأيت العلم الإماراتي يرفع عالياً، فقد اختلطت مشاعر الفرح بمشاعر الافتخار، لقد عشت هذا الشعور أكثر من مرة هذا العام، وهو إحساس لا يوصف، ويدفعني للمثابرة والعمل جاهداً للحصول عليه مجدداً من خلال تحقيق إنجازات أكبر حجماً، وأود أن أوجه جزيل الشكر لكل من قدم لي الدعم من الجماهير والفريق والمدربين ولعائلتي طبعاً».

ومن جانبه، قال مدرب النجم راشد الظاهري وبطل الفورمولا 2 السابق، الإيطالي فاوستو إيبوليتي: «لقد عمل راشد جاهداً خلال استعداداته لهذا السباق، حيث كان، كعادته، في تحد مع ذاته في المقام الأول، ليثبت قدراته كسائق متمكن مما يقوم به، بغض النظر عن المعوقات والتحديات التي قد تواجهه، فهو شاب يتمتع بسقف عال من الطموح والشجاعة والحكمة اللافتة في تعامله مع الظروف التي قد تطرأ على مجريات السباق، فالأمطار تشكل تحدياً حقيقياً للسائق، ومن الصعب القيادة بسرعات عالية لاسيما على المنعطفات، ولكن راشد حوّل هذا التحدي لمصلحته، ففي حين كان المتسابقون يترددون عند المنعطفات كان راشد يتجاوزها بسهولة وبسرعة، إنني أشعر بالفخر لارتباطي بموهبة مثل راشد، وعلى يقين بأنه سيكون صاحب شأن كبير في المستقبل بهذه الرياضة».