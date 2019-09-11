شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصل إلى كربلاء لمتابعة تداعيات حادث التدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى محافظة كربلاء لمتابعة حادث التدافع الذي أودى بحياة العشرات خلال مراسم الاحتفال بعاشوراء.

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم،الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي وصل للإطلاع على الأوضاع بأرض الواقع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تعازيه في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في وقت سابق اليوم

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وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا في وقت سابق السلطات الأمنية والصحية والجهات المسؤولة إلى مضاعفة اليقظة واستنفار الجهود لمنع تكرار حادثة التدافع التي وقعت في كربلاء.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت مصرع 31 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء التدافع خلال مراسم عاشوراء في كربلاء.