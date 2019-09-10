ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه "هاربا" من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء هروبه أو إجلائه من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، تم حذفه.
وأرفقت الصحيفة العبرية شريطا فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين، مساء اليوم، الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجلاء نتنياهو من تجمع انتخابي… حذف فيديو "الهروب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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