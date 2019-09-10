"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بهجوم في الجوف

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني قبالة منطقة طيبة الاسم التابعة إداريا لمديرية برط العنان غرب الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن الهجوم الخاطف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.

في سياق آخر، نصبت "أنصار الله" كمينا للجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت "المسيرة" أن وحدة الهندسة في "أنصار الله" فجرت عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود بمنطقة الضاحكي قرب مديرية ذي ناعم شمال غربي البيضاء، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى منهم.

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كما قتل وأصيب عسكريون آخرون في كمين لـ"أنصار الله" بعبوة ناسفة، في أثناء محاولة تجمع من الجيش التسلل باتجاه مواقع في البرح بمديرية مقبنة غرب تعز، حسب "المسيرة".

أما في محافظة الحديدة غرب اليمن، أعلنت "أنصار الله" إحباط هجوم للجيش اليمني جنوب منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

وأشارت إلى أن الجيش اليمني فتح نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل في مدينة الدريهمي "المحاصرة" جنوب الحديدة.